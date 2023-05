Il gruppo consigliare della Lega, nel consiglio comunale di Cervia, ha depositato un ordine del giorno inerente al degrado in via XX Settembre.

Ecco cosa chiedono i consiglieri leghisti al sindaco e alla giunta, il testo integrale dell’ordine del giorno proposto in consiglio:

“ODG – COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE VIA XX SETTEMBRE.

P R E M E S S O

– che il centro storico, il quale rappresenta la storia e la cultura di una città, è da curare al meglio nella forma e nell’immagine, in quanto viene considerato un vero e proprio biglietto da visita dal turista;

– che via XX settembre è parte integrante del cuore della città e nucleo centrale della vita cittadina;

– che nel tratto a nord-est, a differenza degli altri tre angoli del quadrato, non è mai stata fatta la pavimentazione con ciottolato e che l’asfalto presente è in avanzato stato di degrado;

– che l’intero tratto è molto pericoloso per la circolazione stradale di autovetture e pedoni a causa della presenza di buche ampie e profonde;

C O N S I D E R A T O

 che è necessario intervenire con urgenza per evitare infortuni e sanare il decoro urbano. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta:

1- che vengano presi provvedimenti urgenti per mettere in sicurezza il tratto di strada citato;

2- che venga ultimata la pavimentazione di via XX settembre nell’angolo a nord-est;

3- che venga manutentata quella già esistente sul restante tratto.

I Consiglieri Comunali:

Enea Puntiroli

Daniela Monti

Stefano Versari”