Gli studenti ucraini ospitati in Emilia-Romagna potranno continuare a viaggiare gratuitamente su treni e autobus regionali fino a fine agosto. Lo ha deciso la Giunta Bonaccini, con una delibera approvata prima della fine dell’anno.

Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna: “Le agevolazioni sarebbero scadute il 31 dicembre, in concomitanza con la dichiarazione dello stato di emergenza. La guerra in Ucraina, però, “è tutt’ora in corso – si ricorda nell’atto della Giunta Bonaccini – e in considerazione della permanenza di ragazzi e ragazze profughi ucraini ancora presenti nel nostro territorio, inseriti in percorsi scolastici, è necessaria l’agevolazione di gratuità del trasporto pubblico in continuità, per consentire la frequenza alle lezioni”.

Prosegue: “si rende opportuno confermare tale iniziativa di gratuità da gennaio 2023 e fino al 31 agosto 2023”. Proroga che tra l’altro è “in analogia” con il progetto ‘Salta Su’ della Regione, che prevede a sua volta la gratuità del trasporto pubblico locale in favore degli studenti emiliano-romagnoli.