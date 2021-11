Le sedi dei Carabinieri di Ravenna e Faenza s’illuminano di arancione per un futuro senza violenza di genere

Dal 25 novembre 2021, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, in viale Sandro Pertini 11, e quella della Compagnia Carabinieri di Faenza, in via Giuliano da Maiano 43, saranno illuminate di arancione (colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere).

L’iniziativa rientra nella campagna internazionale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite, sostenuta in Italia da “Soroptimist International” e che ha visto l’adesione dell’Arma dei Carabinieri anche con la diffusione sul web e i social di un video volto a sensibilizzare le donne vittime di violenza a denunciare quanto subito.

L’illuminazione dei Comandi dell’Arma, che si protrarrà sino al prossimo 10 dicembre (Giornata Internazionale dei Diritti Umani), è stata resa possibile grazie alla collaborazione del “Soroptimst International Club di Ravenna”, che ha già contribuito, unitamente a realtà locali, all’allestimento di sale dedicate all’ascolto protetto delle vittime vulnerabili, nelle sedi dell’Arma di Ravenna e Faenza, realizzate nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”.

L’Arma dei Carabinieri continua ad essere impegnata nel particolare settore, con varie iniziative finalizzate ad aiutare tutte le donne, ed in particolare quelle che vivono momenti di difficoltà, a comprendere che il primo passo per tornare libere dalle violenze è quello di denunciare. Il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, al riguardo ha già da tempo individuato alcuni militari appositamente formati che, tra l’altro, collaborano con le strutture sanitarie e le varie associazioni di volontariato interessate e che hanno permesso di incrementare significativamente l’attività di contrasto. Inoltre, nel 2018 è stato realizzato e divulgato un vademecum di sensibilizzazione, pubblicizzato presso gli uffici della Prefettura di Ravenna e nel 2019 un cortometraggio dal titolo “Fidati”, finalizzati a fornire alle potenziali vittime di maltrattamenti familiari il sostegno e la conoscenza degli strumenti a loro disposizione per la tutela personale.