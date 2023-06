La Romagna ferita vuole ripartire. Così Cna Ravenna ha intitolato la serata organizzata martedi sera per parlare, ad un mese degli eventi, dell’alluvione e della progettualità per l’immediato futuro. In attesa di conoscere tempi e modalità dei prossimi provvedimenti governativi, il confronto dedicato alle priorità di questi mesi e alla piccola e media impresa è stato sviluppato con Prefettura, Comuni, Provincia e Regione. Solo Cna ha già attivato 190 casse integrazioni a favore delle aziende