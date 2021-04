La notizia della ripartenza del progetto legato al Le Perle ha creato diversi malumori in città. Le forze di opposizione in consiglio comunale non hanno risparmiato critiche, i titolari delle attività del centro sono molto preoccupati, le associazioni di categoria hanno già lanciato l’allarme. Il futuro del complesso accanto all’autostrada va mano a mano delineandosi: fra le due opzioni in campo, un grande centro logistico e un nuovo polo commerciale, la seconda sembra essere la più concreta.