Con partenza alle 15 dal sagrato di Santa Maria Maggiore, istituzioni, organizzazioni economiche, Caritas, migranti, comunità ortodosse e islamiche, Ufficio di Pastorale dei migranti e Linea Rosa hanno marciato insieme per la pace in occasione del tradizionale appuntamento organizzato dalla Pastorale sociale e del Lavoro della Diocesi, per rappresentare, anche visivamente, che la pace si fa insieme.