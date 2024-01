Lavori necessari al circuito Vito Ortelli dopo l’alluvione

Fortemente danneggiato dall’alluvione, il percorso ciclistico di via Lesi dedicato alla memoria di Vito Ortelli andrà incontro ad una manutenzione straordinaria da parte del Comune di Faenza. A maggio la pista ciclabile, come tutto il quartiere di via Lesi, vide arrivare l’acqua e il fango fuoriusciti dal Lamone, oltre a moltissimi rifiuti, cassonetti e tronchi. Evidenti in questi mesi sono stati i danni al manto stradale. La forza dell’acqua poi spostò i prefabbricati utilizzati dalla Società Ciclistica Faentina, andando a distruggere quasi tutto quello che vi era all’interno.