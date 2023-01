In attesa di discutere l’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia in consiglio comunale, arriva la risposta dell’amministrazione comunale riguardo ai lavori per la riasfaltatura di via Granarolo, ancora non partiti come aveva duramente criticato il capogruppo Stefano Bertozzi

“Va premesso che gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità sono stati preceduti da un ampio e articolato confronto con i quartieri rispetto anche alle priorità. La progettazione è stata avviata subito dopo, a maggio di quest’anno.

Il primo intervento progettato (di 160.000 euro), approvato in giunta il 18 maggio, è stato quello di manutenzione straordinaria a via cittadini, via risorgimento e via filanda nuova. È stato individuato come primo intervento perché collegato a un finanziamento ministeriale” evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Milena Barzaglia.

“A seguire sono state avviate le progettazioni nel seguente ordine:

– messa in sicurezza viabilità lato monte € 350.000,00: via Celle, approvato il 22 giugno;

– messa in sicurezza viabilità lato valle € 350.000,00: via Convertite, il cui progetto definitivo è stato approvato il 6 luglio;

– messa in sicurezza viabilità centro urbano € 300.000,00: Via Granarolo, approvato il 30 settembre;

Dopo l’approvazione dei progetti definitivi, è stata poi avanzata richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti. Successivamente seguono la fase di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo e degli atti di gara. Due gare d’appalto si sono concluse è una si conclude il 16 gennaio

Rispetto all’esecuzione dei tre lotti di asfaltatura si può comunque garantire che i lavori inizieranno non appena le condizioni metereologiche lo consentiranno.”