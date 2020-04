Non si ferma la solidarietà di AVIS Provinciale Ravenna, che dopo aver contribuito nelle scorse settimane alla protezione degli operatori sanitari donando visiere protettive a ospedali, medici, pediatri e personale sanitario impegnato a fronteggiare l’emergenza Covid-19, oltre a contributi economici, ha voluto pensare anche alla sicurezza dei donatori e dei cittadini.

Va in questo senso infatti l’acquisto, da parte dell’Associazione, di 30mila mascherine chirurgiche, già disponibili negli 11 punti di raccolta presenti sul territorio provinciale, a disposizione di chi nei prossimi mesi si recherà a donare sangue e plasma.

Altre mascherine sono invece state distribuite alle varie sezioni comunali, che le stanno donando chi alla cittadinanza, chi a strutture sanitarie, chi alla Protezione civile, contribuendo così alla lotta contro la diffusione del Coronavirus sul territorio.

“La tutela della salute delle persone – afferma afferma Marco Bellenghi, Presidente AVIS Provinciale Ravenna – è una delle missioni fondanti della nostra Associazione: per questo vogliamo contribuire in ogni modo possibile, pensando in particolare a chi decide di donare in questo periodo, mostrando un cuore ancora più grande. Ricordiamo infatti che la raccolta non si ferma, a maggior ragione oggi che la sanità si sta riavviando alla normalità; occorre solo qualche attenzione in più, come ad esempio ricordarsi di prenotare la propria donazione di sangue e plasma, così come gli esami di controllo, prima di recarsi al punto di raccolta”.