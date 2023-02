Dal 1° marzo le vaccinazioni contro il Covid a Faenza e Lugo saranno effettuate negli ambulatori di Igiene e Sanità pubblica. E precisamente:

a Faenza negli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica in via Benigno Zaccagnini 22. Il mercoledì dalle 8,30 alle 13,30 sia mediante prenotazione Cup che in accesso diretto.

A Lugo negli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica in Viale Tullio Masi 20. Il venerdì dalle 8,30 alle 13,30 sia mediante prenotazione Cup che in accesso diretto.