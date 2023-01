L’Ausl conferma il taglio dell’automedica a Lugo

Nessun passo indietro dall’Azienda Sanitaria sulla nuova dislocazione delle auto mediche. La notizia arriva da Forlì, con una lettera inviata dall’Ausl Romagna per spiegare la rimodulazione del sistema di soccorso pre-ospedaliero della Romagna, che coinvolge anche i territori di Lugo e Faenza.

L’azienda sanitaria ha infatti stabilito di sguarnire l’ospedale Umberto I di Lugo dell’automedica del 118 e contemporaneamente di spostare la partenza dell’automedica di Faenza a Cotignola, sede anche della centrale operativa della Guardia Medica. La vettura sopravvissuta al ridimensionamento avrà quindi il compito di coprire la Bassa Romagna e la Romagna Faentina, ma anche Modigliana e Tredozio. In supporto l’elimedica da Ravenna, o, in caso di maltempo e quindi di fermo dell’elicottero, il personale dell’elimedica a bordo di una seconda automedica. Invariato il numero e le postazioni di partenza delle ambulanze.