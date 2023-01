“La decisione della giunta municipale di approvare in via definitiva il progetto di riconversione della vecchia sede scolastica di San Michele in via Faentina in residenza per anziani non autosufficienti, con 15 mini alloggi e servizi capaci di ospitare una ventina di unità, ci fa molto piacere perchè rispetta l’impegno assunto con la cittadinanza quando la Materna Zaccagnini è stata trasferita nella sede da poco costruita”, afferma per i repubblicani di San Michele Giannantonio Mingozzi.

“Si tratta di una scelta sostenuta dalle risorse del Pnrr, 2,5 milioni, che consentiranno anche all’insieme delle frazioni circostanti di poter contare su di una struttura moderna rivolta alla popolazione che più ha bisogno; mi fa piacere che si chiuda in questo modo un progetto rivolto prima ai bambini e poi alla popolazione più anziana, come repubblicani ci siamo battuti per questo fine ed oggi dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale per aver seguito queste indicazioni e messo in opera due nuove strutture che qualificheranno un’offerta di grande valore non solo per San Michele ma per il benessere di tutta la collettività”.