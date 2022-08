Sabato mattina alla Presidenza dei Portuali in via Antico Squero, Charles Tchameni Tchienga, presidente di Il Terzo Mondo, ha incontrato il presidente della Cooperativa Portuale Luca Grilli, un incontro di amicizia, cordialità e di lavoro in testimonianza del solido e profondo rapporto di cooperazione che da tempo lega le due realtà.

I due presidenti hanno parlato del risultato della V edizione del trofeo “Josianne Tchameni”, giornata dedicata all’integrazione e alla solidarietà multietnica avvenuta allo stadio Benelli di Ravenna Calcio il 6 agosto 2022, e degli obiettivi da raggiungere .

È stato anche affrontata e valutata la possibilità di realizzare insieme in futuro tanti altri progetti di cooperazione internazionale, educativi, socialmente utili ed importanti per i bambini vulnerabili del Camerun.

Alla fine dell’incontro, Charles Tchameni Tchienga ha consegnato al Presidente della Cooperativa Portuale di Ravenna Luca Grilli un riconoscimento per la sensibilità dei Portuali nei confronti dei bambini della scuola primaria bilingue Marie Curie di Baleveng e una medaglia di partecipazione e di sostegno rispetto all’organizzazione della V edizione del trofeo “Josianne Tchameni”.

Altri riconoscimenti sono stati conseganti a Giovanni Bella, console Onorario di Cipro a Ravenna e a Mattia Dall’Aglio di Compro Oro Il Maggiore. E dopo ferragosto tanti altri collaboratori sostenitori riceveranno ciascuno il proprio riconoscimento.