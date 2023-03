Per quanto riguarda le firme dei cittadini sulla questione daini di Classe e di Lido di Volano, la volontaria referente che aveva effettuata la consegna il 10 febbraio ha ricevuto comunicazione dall’assessorato regionale di Alessio Mammi che una risposta politica a questa istanza è opportuna e sarà l’assessora regionale Barbara Lori a darla.

“Con un tempismo alquanto singolare, poche ore dopo il Question Time del 28 febbraio della consigliera Giulia Gibertoni, a cui aveva risposto in aula l’Assessore Mammi e la cui risposta era stata poi confutata dalla consigliera, il settore attività faunistico-venatorie rende noto che ora l’Assessorato di riferimento per la questione dei daini di Classe e Volano è quello dell’Assessora Barbara Lori e ci informa che di conseguenza la richiesta dei cittadini è stata inoltrata proprio a lei, competente per Programmazione territoriale, Edilizia, Parchi e forestazione, Pari opportunità, perché a quegli stessi cittadini sia lei a rispondere” spiega l’associazione CLAMA di Ravenna.

“Ricordiamo che la famigerata delibera 140 ammazzadaini è stata approvata dalla Giunta Bonaccini al completo, compresa l’assessora Barbara Lori, e compresa anche la nuova segretaria del Partito Democratico Elly Schlein”.

“È l’intera giunta che vuole condannare a morte quei daini, destinandoli a zone di caccia e ad allevamenti da carne, adducendo motivazioni non supportate da dati reali in tema di incidenti, che si possono prevenire da subito con i dissuasori che la Regione e ANAS non si decidono ad installare, con danni all’agricoltura pressoché inesistenti e con presunti danni al sottobosco in una Regione fra le peggiori d’Italia per consumo di suolo, cementificazione e inquinamento dell’aria.

Prendiamo atto di questo passaggio e chiediamo quindi a Barbara Lori un riscontro alle istanze dei cittadini e delle associazioni locali che con serietà e consapevolezza da anni si battono per la tutela di animali innocenti”.