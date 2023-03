Ultima giornata della prima edizione del NOAM Film Festival di Faenza. In attesa sella premiazione del concorso, che avverrà dalle 20.30, il programma di domenica 5 marzo sarà ricchissimo di appuntamenti, cinematografici e non solo.

Si parte alle ore 9 al Parco Mita (Palestra Severi in caso di maltempo) con il NOAM All Stars Games, un allenamento di basket, aperto a tutti, insieme all’ex-giocatore NBA statunitense Linton Johnson, già protagonista di un talk il 4 marzo, e alle società cestistiche faentine.

Alle 11.30 appuntamento al Museo Carlo Zauli per la presentazione del libro “L’America è un esperimento. Scrittori e storie degli Stati Uniti”, con Enrico Rotelli (in videocollegamento), Stefano Malosso e Simone Spoladori. Come si raccontano gli Stati Uniti d’America? Perché siamo da sempre attratti dalla loro letteratura? L’esplorazione di Enrico Rotelli parte da questi interrogativi e si sviluppa in un libro corale dove incontra alcuni degli autori americani contemporanei di maggior talento.

Alle 14.30 ci si sposta al Cinema Sarti, dove si rimarrà fino alla chiusura del Festival, per l’ultimo film in concorso: dagli USA Palm Trees And Power Lines di Jamie Dack. La diciassettenne Lea si infatua di Tom, un uomo che ha il doppio dei suoi anni. Si assiste alla genesi di un malsano rapporto di potere fra i due.

Alle 16.30 Masterclass sul cinema con il regista Andrea Pallaoro che, direttamente da Los Angeles per il NOAM, parlerà della sua carriera cinematografica, che lo ha portato a partecipare a due edizioni della Mostra del Cinema di Venezia con il film Hannah (2017) e, più recentemente, con Monica (2022), suo ultimo lungometraggio, che sarà proiettato alle 17.30. Monica ritorna nel Midwest, a causa della grave malattia della madre, dopo vent’anni di assenza. Questo la pone davanti a un inevitabile confronto con il suo passato fatto di abbandono, accettazione e perdono.

Alle 20.30 prenderà il via la cerimonia di premiazione con la proclamazione dei vincitori dei film in concorso e la consegna del Premio Speciale NOAM al regista Andrea Pallaoro. Il Concorso prevede due premi del pubblico: il Premio giovani (voto medio degli spettatori Under 30) e il Premio della Città di Faenza al film più votato.

A seguire proiezione di The Warriors (I guerrieri della notte) di Walter Hill, pellicola iconica del 1979 nella versione restaurata, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Nel Bronx si radunano tutte le gang di New York, ma uno dei leader viene ucciso. La colpa ricade sui Warriors di Coney Island e il loro capo viene freddato. Inseguiti dalle gang e dalla polizia gli otto superstiti tentano la fuga verso casa.