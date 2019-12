Quando più di un mese fa hanno deciso di lanciare la loro campagna di crowdfunding per finanziare l’acquisto di un registratore di cassa, non avrebbero mai immaginato un successo del genere.

Oggi grazie alla donazione di 500€ dell’associazione Arcea che ha base a Errano e gestisce la casa di Pian di Sopra la raccolta dei ragazzi della Bottega della Loggetta ha infatti superato la vetta dei 7 mila euro.

Alfio Baldani, Presidente dell’associazione ha consegnato questa mattina la ricevuta del bonifico fatto a sostegno del progetto dei ragazzi con queste parole “conosciamo questi ragazzi da tempo perchè alcuni di loro partecipano alle attività di Pian di Sopra: feste, sagre e campi estivi per i più piccoli. Quando abbiamo saputo della raccolta fondi che avevano organizzato per digitalizzare le loro attività nella rivendita di prodotti locali della Bottega della Loggetta, non potevamo non sostenere un progetto così bello e di valore”.

La donazione dell’Arcea si somma a quelle dei tanti che hanno donato in questi mesi. Con questa donazione i ragazzi raggiungono il terzo obiettivo che si erano fissati nella piattaforma che ospita il crowdfunding: ideaGinger. La campagna si chiama “veloci con un click” e sono gli ultimi giorni per contribuire! La campagna scadrà infatti il 10 dicembre.

Per contribuire alla campagna dei ragazzi della Bottega della Loggetta questo il link: