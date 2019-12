“Faenza distrutta – Faenza ricostruita”: in mostra la rinascita della città nel dopoguerra

“Faenza distrutta – Faenza ricostruita”. Ha inaugurato al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea a Palazzo Laderchi, in corso Garibaldi, la mostra fotografica realizzata dall’associazione Acsè in collaborazione con la Fototeca Manfrediana dedicata alla ricostruzione di Faenza nel secondo dopoguerra. In esposizione fino al 26 gennaio si potranno così ritrovare documenti storici riguardanti la nostra città e il passaggio del fronte e scatti inediti dedicati in particolare alla ricostruzione, che rientrano all’interno del grande archivio della Fototeca, al centro di un complesso lavoro di restauro