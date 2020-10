L’assessore allo sport Roberto Fagnani ha consegnato oggi ad Anna Mei, ciclista e mountan biker, la medaglia ricordo del Comune per i suoi meriti sportivi ma anche benefici.

Anna Mei, milanese di nascita e ravennate di adozione, ha tentato il 9 e il 10 ottobre scorsi il Record mondiale sui 1000 km outdoor nel velodromo Rino Mercadante di Bassano del Grappa, che ha dato vita all’evento 1000 km farfalla, riuscendo a conseguire ben cinque record mondiali.

La ciclista, che vanta una lunga attività agonistica e un medagliere di tutto rispetto, corre non solo per passione ma anche per scopi benefici da quando ha conosciuto la fondazione Debra Sud Tirol che si impegna su base volontaria a dare aiuto e sostegno ai malati di Epidermolisi bollosa e ai loro familiari.

L’Epidermolisi bollosa è una rara malattia genetica che colpisce soprattutto i bambini, che vengono descritti come “bambini farfalla” a causa della fragilità della loro cute simile a quella delle ali di una farfalla.

All’incontro, che si è svolto all’aperto e nel rispetto delle misure anticovid, ha partecipato anche Mauro Bertolino, presidente della commissione sport nel consiglio territoriale del Centro urbano.

L’ultima vittoria di Anna Mei è di quest’anno quando ha vinto il campionato europeo 24 h a Montello.

