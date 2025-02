“L’arte in “ROSA”, è l’espressione che hanno utilizzato Anika Bargossi e la mosaicista Barbara Lodoli incontrando la nuova direttrice del centro prevenzione oncologica di Ravenna Dolores Santini, appena insediata nel nostro territorio dopo anni di lavoro e ricerca a Modena.

La struttura è stata qualche anno fa abbellita dalle opere artistiche di Anika Bargossi, ma alcune stanze sono ancora fatiscenti, senza mobilio adeguato e a norma, senza tende alle finestre per una maggiore privacy di pazienti e medici alle scaffalature per riporre testo e cartelle. Le due ravennati hanno consegnato alla dottoressa Santini un mosaico di buon augurio per tutte le donne in visita al centro, che andrà ad abbellire gli spazi del CPO ma sarà di monito per la speranza e la prevenzione.

Ogni anno molte donne dopo aver effettuato uno screening mammografico risultano ammalate; la prevenzione afferma la Santini è importantissima nelle donne dai 45 ai 70 anni, è un esame gratuito e sicuro.Bargossi sottolinea l’importanza di avere a Ravenna strumenti all’avanguardia per la salute fisica e per la ricerca, e invita alla donazione anche mirata di ecografi di nuova generazione e arredi consoni ad una struttura che può essere l’eccellenza del Comune Ravennate e in regione.

L’opera d’arte donata quasi interamente colore ROSA rappresenta il segno dell’infinito che sottolinea quel gesto ancestrale e naturale che è il seno femminile, rivisitato in chiave moderna e con materiali di recupero.

È un simbolo di grande femminilità, di maternità è il segno di sintesi della Vita.

L’appello che hanno fatto è quello della donazioni; donare è un piccolo contributo per un grande risultato che aspira al futuro.

Un gesto importante per aiutare chi soffre e arrivare prima alla diagnosi, perché se si hanno a disposizione strumenti di lavoro innovativi si abbassano i margini d’errore. La speranza è l’ultima cosa che svanisce…e l’amore per la Vita è un gesto di grande solidarietà. Grazie a tutti e buone feste di salute…la prevenzione ti può salvare la vita.”

Con grande entusiasmo ha accettato una carica importante per essere accanto alle donne in un momento difficile della loro vita, la diagnosi del cancro al seno.