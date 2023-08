La settimana centrale di agosto è sempre stata una settimana speciale per l’Arena Borghesi, l’occasione per offrire al pubblico faentino particolari curiosità uscite durante l’ultimo anno cinematografico o riportare in sala grandi film entrati nel culto e nella cultura popolare. Anche quest’anno il cineclub Il Raggio Verde ha voluto mantenere viva questa tradizione, con una bella sorpresa in programma per Ferragosto: il ritorno in sala di Animal House.

La vigilia di Ferragosto, lunedì 14 agosto, sarà intanto l’occasione di tornare ad ammirare in sala Triangle of Sadness (142’), uno dei film al centro dell’attenzione della passata stagione, una satirica commedia nera scritta e diretta da Ruben Ostlund (divenuto celebre per The Square), Palma d’Oro al Festival di Cannes (la seconda per Ostlund proprio dopo The Square), tre nomination agli Oscar e due ai Golden Globe.

Per chi ancora non conoscesse la trama, il film racconta di una crociera per super ricchi che fa naufragio nel mezzo del mare, costringendo i propri viaggiatori su un’isola. Una metafora per raccontare il decadimento e la fine della civiltà occidentale.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=d7syF7i4jrA

Satira e critica della società saranno al centro della narrazione anche martedì 15 agosto. L’Arena Borghesi festeggerà il Ferragosto con i propri spettatori riportando in sala Animal House (105’), a 45 anni dal suo debutto al cinema. La scena si sposta negli anni Sessanta ed ad essere presa di mira è la società altolocata americana, perbenista, bigotta e ipocrita.

Girato con appena 3 milioni di dollari di budget, Animal House realizzò un incasso di oltre 120 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, trasformando il film in un “culto” per diverse generazioni, grazie al “toga party”, allo scontro fra congregazioni, alla parata finale o tantissime altre scene, fra le quali ovviamente svettano le interpretazioni di John Belushi.

Proiezione in vo con sottotitoli in italiano.

Mercoledì 16 e giovedì 17 spazio al documentario realizzato in Emilia-Romagna, grazie alla collaborazione con Doc in Tour, la rassegna documentaristica regionale. Il tradizionale rapporto istituito da Il Raggio Verde quest’anno porterà in Arena il racconto di Ambrogio Lo Giudice, Andate a lavorare (90’), dedicato al DAMS di Bologna, che nel 2021 ha compiuto 50 anni di età. Mezzo secolo che verrà raccontato attraverso le testimonianze di Umberto Eco, Gianni Celati o Furio Colombo, solo per citare alcuni, tornando in quelle aule dove si sono laureati Roberto “Freak” Antoni, Paolo Fresu, Patrizio Roversi, Fabio Testoni e moltissimi altri studenti.

Il secondo appuntamento invece è legato a Bella Ciao, canzone che si avvicina alla soglia dei 100 anni senza però perdere la sua forza. Bella ciao – Per la libertà (100’)è un film di Giulia Giapponesi dedicato a nascita, percorso, storia, misteri della canzone della Resistenza, riapparsa nel corso degli anni in contesti molto diversi l’uno dall’altro, in Iraq, Giappone, India, Cile, Stati Uniti, da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e jingle per la pubblicità.

Andate a lavorare – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bmybf9SWX_0

Bella ciao – Per la libertà – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qI6oa_vYl6o

Venerdì 18 spazio alle produzioni ad alto budget. Tom Cruise sarà protagonista dell’ultimo capitolo della saga dell’agente Ethan Hunt: Mission: Impossible – Dead Reckoning (163’). Il film, in due parti (la seconda è attesa per il 2024), girato fra Venezia e Roma, è uno dei più attesi dell’estate, dalla produzione travagliata e dalla campagna marketing incentrata sulle scene pericolose eseguite in prima persona dallo stesso Tom Cruise, qui al centro di uno stunt dove il suo personaggio si lancia con una moto in un dirupo.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=TsjOqXbQdC0

Sabato 19 agosto altro film curioso: Marcel the Shell (90’), l’adattamento in lungometraggio dell’omonimo corto, in lizza agli Oscar 2023. Animazione in stop-motion e riprese dal vero si alternano per raccontare la vita della conchiglia Marcel, che, dopo aver caricato alcuni video su internet, diventa una sorta di celebrità, potendo però così al contempo intraprendere la ricerca dei propri genitori.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AV26lAaaAQM

Domenica 20 agosto invece spazio al debutto dietro la macchina da presa di Giuseppe Fiorello: Stranizza d’amuri (140’), molto apprezzato dalla stampa straniera presente in Italia. Il film si ispira al delitto di Giarre, la storia fra due giovani ragazzi, amanti, che si scontrano con una società omertosa e ricca di pregiudizi, alla fine degli anni Ottanta.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4I2sRVKSYfU

In occasione quindi del Ferragosto, il cinema all’aperto di Faenza tornerà ad offrire un film diverso ogni sera della settimana.

Nel mese di agosto le proiezioni inizieranno alle 21.15.

Le proiezioni dei film avverranno senza intervallo.

In caso di maltempo, la proiezione del film non verrà recuperata. In caso di interruzione dello spettacolo, causa maltempo, verrà rilasciato un buono omaggio valido per un’altra proiezione.

Biglietti

Ingresso intero: 6,50 euro

Ingresso ridotto: 6,00 euro

Categorie di legge (over 65, accompagnatore di persone con certificazione secondo legge 104/1992), titolari tessera delle biblioteche della Romagna, soci di associazioni con cui il cineclub collabora durante la stagione.

Soci ARCI (muniti di tessera): 5,00 euro

Ingresso ridotto: 4,00 euro dai 6 ai 20 anni

Ingresso gratuito: oltre ai “classici” del lunedì e nelle serate dove è specificato, l’ingresso gratuito è riservato alle persone con certificazione secondo legge 104/1992 e ai bambini sotto i 6 anni

di età.

L’Arena Borghesi aderisce alla campagna ministeriale Cinema Revolution. Per tutti i film di nazionalità europea (compresi i film realizzati nel Regno Unito), l’ingresso sarà per tutti a tariffa unica a 3,50 euro (fatta eccezione per gli aventi diritto all’ingresso gratuito)

Film di questa settimana che rientrano nella campagna Cinema Revolution: Triangle of Sadness, Andate a lavorare, Bella ciao – Per la libertà, Stranizza d’amuri.