Nella giornata di ieri i funzionari ADM dell’Ufficio di Ravenna hanno incontrato il comandante della Nave Brillance of the Seas, in occasione del suo primo attracco nel nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini a Ravenna.

La nave Brillance of the Seas, ammiraglia della compagnia Royal Caribbean, che può ospitare più di 2000 passeggeri oltre ai membri dell’equipaggio, farà attività di Home Port presso il Terminal Crociera di Ravenna, attraversando l’Adriatico e toccando la Croazia e le isole greche con a bordo turisti provenienti prevalentemente dall’America e dal Nord Europa.

Nella circostanza del primo attracco dell’imponente nave Brillance of the Seas, ADM era presente a bordo nave per il saluto di benvenuto nel Porto di Ravenna e per lo scambio di Crest con il comandante della nave Frank Martinsen.

Continua così l’impegno di ADM al fine di garantire il proprio sostegno agli importanti investimenti destinati alla crescita del nuovo Hub portuale di Ravenna.