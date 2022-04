La soddisfazione di Federalberghi per il pieno di turisti a Pasqua: “Ora confidiamo in maggio” | VIDEO

Ravenna piena di turisti durante il lungo fine settimana pasquale. Code davanti ai monumenti, strutture ricettive e locali pubblici soddisfatti, praticamente al completo. Pasqua si conferma la vacanza ideale per visitare il capoluogo bizantino. Scene tipiche da pre-pandemia di fronte ai monumenti Unesco. Presenti anche diversi stranieri. Non sono mancati i visitatori anche a Faenza e sulle colline, dove le strutture da tempo hanno già avuto prenotazioni anche in vista del prossimo fine settimana in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Imola. Su Ravenna, invece, si confida in maggio.