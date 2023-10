La Rotary Foundation, in collaborazione con il Distretto Rotary 2072, continua a sostenere le attività sociali e del terzo settore fortemente colpite dall’alluvione del 16 maggio scorso, che ha colpito pesantemente il Rione Nero di Faenza. Dopo Dress Again la settimana scorsa, questa settimana è stata consegnata un’importante donazione a beneficio del Rione Nero di Faenza.

L’alluvione ha sommerso completamente il Rione Nero per diversi giorni, causando gravi danni alle sue strutture e ai suoi arredi. Tra le perdite più dolorose, ci sono state le cucine comunitarie, il cuore pulsante della vita sociale di questo rione, noto per il suo ruolo di protagonista nel Palio di Faenza. Il Palio è un evento che coinvolge profondamente tutti i rioni della città e richiama lo spirito festoso e orgoglioso della comunità locale. È anche importante per il suo ruolo aggregativo durante l’anno, quando più di 100 volontari sono coinvolti in varie attività.

Come ha saggiamente affermato Paul Harris, il fondatore del Rotary, “Qualunque cosa facciamo, pensiamo al beneficio dell’umanità”. Questa citazione incarna perfettamente l’impegno del Rotary nel sostenere le comunità locali e promuovere il bene comune. Il Rotary, sempre vicino a chi soffre, ha risposto prontamente alla chiamata di aiuto della comunità del Rione Nero di Faenza. Grazie al generoso contributo della Rotary Foundation e alla scrupolosa coordinazione del Distretto Rotary 2072, sarà possibile ripristinare le cucine comunitarie e aiutare il rione a risollevarsi.

L’Assistente del Governatore Riccardo Vicentini, ha aggiunto: “Il Rotary è impegnato a servire la comunità, e questa iniziativa è un esempio tangibile del nostro impegno. Continueremo a lavorare fianco a fianco con il Rione Nero di Faenza per contribuire al suo recupero.”

Questo gesto di solidarietà riflette la missione del Rotary di promuovere il servizio alla comunità e il rafforzamento dei legami sociali. Siamo convinti che il ripristino delle cucine non solo soddisferà le esigenze della comunità, ma rafforzerà anche il senso di appartenenza e la coesione sociale, tanto preziosi in situazioni difficili come questa.

Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri l’Assistente del Governatore Riccardo Vicentini, il Presidente del Rotary Club Faenza Giuseppe Gaiba, il Capo Rione Damiano Tinelli.

La Rotary Foundation e il Distretto Rotary 2072 rimangono al fianco del Rione Nero di Faenza e di tutte le comunità colpite da disastri, dimostrando con azioni concrete la forza della solidarietà umana. Siamo onorati di essere parte di questa comunità resiliente e di contribuire al suo rilancio.