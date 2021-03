Silvagni ha inviato una lettera a tutti i propri clienti, retailers e punti vendita, per informarli di tutte le sentenze nei diversi tribunali europei: “Goldstar vince in Italia e in Europa su Birkenstock – ha scritto loro allegando tutti i testi delle sentenze – Il tentativo di eliminare un concorrente per via giudiziaria è stato scongiurato. Nei vari tribunali, ultimo quello di Parigi con la sentenza del 29 gennaio,abbiamo dimostrato che si tratta di una suola che utilizziamo da 40 anni, e che dunque possiamo usare in modo del tutto legittimo”.