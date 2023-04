La Porto Robur Costa apre il settore giovanile femminile: si parte dall’Under 12

La Porto Robur Costa aprirà un settore femminile. Non sarà in concorrenza con le altre società già attive nel mondo della pallavolo, questo almeno l’obiettivo di partenza. Non verrà avviata nessuna squadra agonistica. Semplicemente verranno portate avanti le squadre di bambine che oggi caratterizzano il settore giovanile della Consar RCM: una cinquantina di iscritte, le più grandi di 12 anni, attorno alle quali raccogliere nuove adesioni.

Il progetto di allargare al settore femminile i panorami della Porto Robur Costa era già stato annunciato lo scorso anno da Veniero Rosetti. Oggi il proclama diventa realtà dopo gli ottimi risultati ottenuti dalle squadre di giovani nell’ultima stagione. Si attende ora un confronto con le altre società ravennati per capire come in futuro potrà evolversi la pallavolo femminile in città.