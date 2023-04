Opel Meriva in fiamme in Via Faentina tra Ravenna e Fornace Zarattini. Il conducente ha visto che l auto cominciava a fumare, ha accostato la vettura sulla destra, il tempo di uscire che già le fiamme avevano avvolto il motore.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel più breve tempo possibile, ma l’auto, alimentata a gasolio, è comunque andata distrutta. In attesa che arrivassero i pompieri, i primi ad intervenire sono stati i carabinieri, che hanno chiuso temporaneamente la strada: le fiamme e il fumo infatti stavano costituendo un pericolo per la viabilità, si stavano infatti dirigendo verso il centro della carreggiata.

Ancora non si conoscono le cause del rogo.

La strada è stata riaperta alla circolazione una volta terminate le operazioni dei Vigili del Fuoco.