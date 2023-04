La golfista faentina Alessandra Donati vince l’Open d’Italia Disabili categoria stableford, guadagnando anche il titolo di Campionessa d’Italia, con il punteggio di 77 (37, 40).

La competizione giocata il 6 e 7 aprile 2023 al Royal Park I Roveri di Torino ha visto la partecipazione di oltre 70 giocatori provenienti da tutta Europa.

Alessandra Donati, che da quest’anno fa parte della Squadra Agonistica Paralimpica del Royal Park I Roveri, aveva chiuso la prima giornata al 4° posto, nel corso della seconda giornata ha superato di slancio il milanese Mario Gazzetta e il modenese Loris Stradi.

Queste le dichiarazioni di Alessandra: ‘Essere chiamata dal Royal Park I Roveri – uno dei circoli più importanti d’Italia, e non solo – a far parte della loro squadra agonistica per me è stato un grande onore. Mi sono preparata a questo Open seriamente, è stato un modo per me per ricambiare la loro fiducia. Ma sinceramente non credevo di riuscire a vincere! Alla fine della prima giornata, il vantaggio di Loris Stradi era tanto, così nella seconda giornata ho pensato solamente a giocare bene. Quando mi hanno comunicato che ero la vincitrice, ho subito pensato ad uno scherzo. Non potevo credere di aver battuto tutti gli uomini. Ed invece è successo proprio così! Sono cose che possono succedere solo nel golf e che mi fa amare sempre di più questo sport.’

‘Vorrei che questa mia vittoria possa servire ad altre donne e ragazze disabili a trovare il coraggio di mettersi in gioco e fare sport, qualsiasi sport. Perché davvero lo sport è vita!’