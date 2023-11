Ci sono modi diversi di avvicinarsi e frequentare le “terre alte”, ma identica è la passione alla base, quella spinta interiore che porta l’essere umano a vivere esperienze a contatto con l’ambiente. Lo “spirito delle vette” anima le storie di sport, di cammini, di scalate, di imprese che tracciano il percorso della 56 edizione della Festa della Montagna U.O.E.I.

Tre le serate di incontri, tutti a ingresso gratuito, da giovedì 9 a sabato 11 novembre, nell’Aula Magna della scuola media Europa (ingresso da via degli Insorti 2).

Giovedì 9 novembre “Tutto il mondo dello sci”. Campioni di ieri e di oggi è il primo tema con Paolo De Chiesa, già componente della famosa Valanga azzurra, 12 podi in slalom speciale in Coppa del Mondo, da molti anni apprezzato commentatore in tv delle gare di sci alpino. Assieme a lui, il giovane talento Simone Deromedis(G.S. Fiamme Gialle) medaglia d’oro aiMondiali 2023 di skicross.

Venerdì 10 novembre “Sui sentieri della storia in Appennino” è il dialogo a tre voci, esperienze e immagini con Gianluca Gasca, reporter e viaggiatore di montagna (tra i conduttori di Linea Verde Sentieri su Rai 1), Enrico Della Torre, giornalista, presidente della rete di imprese Vivi Appenninoe Stefano Ardito, famoso scrittore e film maker romano, autore di documentari, guide, reportage, articoli e numerosi libri dedicati ad alpinismo, natura, scienza e storia.

Sabato 11 novembre“Storie dalle terre alte”, fa riferimento a tre diverse esperienze in vetta. Eccezionale la proiezione in esclusiva di “Fratelli si diventa. Omaggio a Walter Bonatti”, film, con la partecipazione di Reinhold Messner, di Alessandro Filippini e Fredo Valla. Nel documentario Messner e Bonatti, entrambi già ospiti della Festa Montagna UOEI, si confrontano condividendo la loro visione dell’alpinismo e dell’avventura. Poi Italo Neri e Cristina Santini presentano il libro “Il coraggio e la ragione. Virgilio Neri, notaio antifascista, alpinista e partigiano”, dedicato al faentino accademico del CAI. Matteo Zurloni (G.S. Fiamme Oro) campione di arrampicata sportiva, detentore del record europeo speed e già qualificato per le prossime Olimpiade Parigi 2024.

Il format dell’evento Festa della Montagna è, da alcuni anni, quello di un festival diffuso che coinvolge diversi luoghi della città. Così l’edizione numero 56 conferma e propone l’appuntamento con una mostra a tema, in parallelo al ciclo di conferenze. “Disegnare le montagne” è il percorso dedicato a illustrazione e pittura, nella sala esposizioni del Rione Verde (via Cavour 37) con due protagonisti.Fabio Vettori, disegnatore e fumettista trentino di fama nazionale e Luigi “Gigi” Dal Re, alpinista e artista ravennate.

Inaugurazione il 9 novembre (ore 18); con apertura fino al 30 novembre con ingresso libero,

