Sconfitta pesante per la Mernap che torna da Montegranaro con un passivo che fa male ma con la consapevolezza di aver fatto il massimo. Al di là dei 18 gol la gara è stata avvincente sin dalle prime battute. È De Sousa al 4’ a sbloccarla colpendo al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bacaloni. I faentini non si scompongono e dopo un giro di lancette pareggiano con gol sotto l’incrocio dei pali di Ferrara assistito da Matteuzzi. Mister Vespignani ruota i giocatori in campo, Brasili invece chiama il time out e al rientro, all’8’ di gioco è ancora De Sousa a riportare in vantaggio il Montegranaro. I padroni di casa fanno valere il fattore campo e al 9’ raddoppiano con Marilungo in scivolata portandosi sul 3-1. Sul finale di tempo però prima Grelle al 14’ assistito da Garbin e poi lo stesso Garbin al 15’ dal limite dell’area riequilibrano il risultato. C’è tempo per altre azioni ma non per altri gol nel prosieguo, così le squadre vanno al riposo sul punteggio di 3-3. Nella ripresa alla prima azione Montegranaro passa in vantaggio e raddoppia prima con Bacaloni e poi con De Sousa. Al 4’ è Grasselli ad unirsi alla festa con un preciso colpo di testa su assist di De Sousa. Nell’azione successiva accorcia Grelle dalla distanza ma è un fuoco di paglia e la Mernap subisce ancora un gol da Bacaloni. Un inizio periodo shock per la Mernap che incassa 4 gol in 5 minuti. Nel prosieguo i faentini provano ad affidarsi al gioco e si affacciano alla porta avversaria con Magliocca, Grelle e Hassane che colpisce l’incrocio dei pali. La spunta però ancora Montegranaro con Balzamo al 9’ che batte Pagliai. All’11’ accorcia Zin Dine determinato ad andare per vie centrali. Nell’azione successiva viene espulso Hassane che lascia il campo anzitempo. In inferiorità numerica la Mernap subisce il nono gol da Grasselli. Esce Pagliai ed entra Delvecchio tra i pali ma la musica non cambia, Bacaloni punisce per la decima volta i faentini. A 6 minuti dalla fine mister Vespignani chiama il time out ma non gioca la carta portiere di movimento. I padroni di casa quindi provano ad addormentare la partita chiudendosi dietro ma Matteuzzi pesca il jolly da centrocampo e accorcia le distanze. A tre minuti dalla fine arriva il gol del 10-7 sull’asse Garbin-Grelle. A 24’’ dalla fine ancora Garbin sigla il 10-8 risultato con cui si conclude la gara.

Montegranaro; Di Lorenzo, Balzamo, Biondi, Corradini, De Sousa, Bacaloni, castellucci, Olivieri, Marilungo, Grasselli, Severino, Acchillozzi. All. Brasili

Mernap Faenza: Pagliai, Garbin, Ferrara, Hassane, Magliocca, Maski, Kasimi, Zin Dine, Di Maio, Grelle, Delvecchio. All. Vespignani

Marcatori: 4’pt, 8’pt e 2’st De Sousa (M), 5’pt Ferrara (F), 9’pt Marilungo (M), 14’pt, 4’st e 18’st Grelle (F), 16’pt e 19’st Garbin (F), 1’st, 5’st e 14’st Bacaloni (M), 4’st e 13’st Grasselli (M), 9’st Balzamo (M), 12’st Zin Dine (F), 15’st Matteuzzi (F).

Ammoniti: Di Maio (F), Bacaloni (M), Ferrara (F), Garbin (F), Hassane (F),

Espulso: 12’st Hassane per doppia ammonizione (F).