La Cgil di Ravenna scende in piazza a Firenze per mandare un segnale di pace e contro i conflitti che stanno martoriando il mondo. Sabato 26 ottobre si terrà la giornata di mobilitazione nazionale “Fermiamo le guerre – Il tempo della pace è ora” che prevede sette manifestazioni in altrettante piazze italiane. La Cgil aderisce alla giornata assieme alle cinque Reti promotrici (Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci).

Dal territorio di Ravenna si stanno organizzando alcuni pullman per raggiungere Firenze dove alle 14 prenderà il via un corteo da piazza Santa Maria Novella. I pullman partiranno da Ravenna alle 10 (dal piazzale del Cinemacity), da Bagnacavallo alle 10,20 (dalla rotonda dell’autostrada) e da Faenza alle 10,30 (dal piazzale Iemca). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 0544 244280.

Oltre che a Firenze, sono previste manifestazioni a Bari, Cagliari, Milano, Palermo, Roma e Torino. La mobilitazione vuole rendere evidente come la grande maggioranza dell’opinione pubblica italiana desideri un cambio di rotta delle istituzioni nazionali e internazionali: le guerre che devastano il mondo devono essere fermate, per iniziare a costruire un tempo della Pace possibile.

Nella giornata di sabato è prevista la partecipazione di attivisti e membri delle oltre 300 organizzazioni che hanno dato la propria adesione alla Giornata, insieme a tante cittadine e cittadini preoccupati delle situazioni che stiamo vivendo. Dal mattino al pomeriggio grazie agli interventi previsti nelle piazze e sui palchi verranno rilanciati i contenuti della Piattaforma di convocazione della Giornata. Un vero e proprio elenco dei temi fondamentali e cruciali per costruire una prospettiva di Pace: da qui si partirà per campagne e azioni quotidiane della società civile italiana.