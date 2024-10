A sorpresa, c’è una quarta lista per le elezioni regionali in Emilia-Romagna: si tratta di ‘Lealtà coerenza verità’ che candida alla presidenza Luca Teodori, attivista no vax, già segretario del movimento ‘Vaccini vogliamo verità’.

La lista è riuscita, in extremis, a presentare le firme necessarie per la candidatura e sarà in corsa, insieme a Michele de Pascale del centrosinistra, Elena Ugolini del centrodestra e Federico Serra della sinistra radicale ci sarà anche Luca Teodori.

Fonte: ANSA