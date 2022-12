Hanno tra i 25 e i 31 anni, i 16 brillanti neo-laureati in materie economiche o giuridiche, provenienti da Ravenna, Rimini, Modena, Ferrara e Roma, che sono stati assunti con un contratto a tempo indeterminato dalla Cassa di Ravenna Spa nel 2022.

Tutti hanno iniziato nel 2021 con un contratto a tempo determinato: avendo dimostrato impegno, competenza e condivisione dei valori della Cassa, sono stati quindi assunti a tempo indeterminato con prevalente assegnazione alle attività delle Filiali, per una sempre attenta, dedicata e qualificata gestione delle necessità della clientela.

Con queste assunzioni diventano 30 i nuovi giovani a cui, nell’ultimo triennio, la Cassa di Ravenna ha offerto un lavoro stabile e con ottime prospettive di crescita professionale.

Nel Gruppo bancario, che comprende oltre la capogruppo La Cassa di Ravenna Spa, la Banca di Imola Spa, il Banco di Lucca e del Tirreno Spa, Italcredi Spa, Sifin Spa e Sorit Spa, le assunzioni di giovani neolaureati a tempo indeterminato nell’ultimo triennio sono state 47, di cui 26 nel 2022.

Il Gruppo La Cassa continua nella ricerca e selezione di neolaureati in economia, giurisprudenza e titoli equivalenti, consapevole di operare in un mercato del lavoro dinamico e competitivo e dell’importanza di attrarre i migliori talenti, per garantire la continuità della qualificata tradizione e facilitare la costante innovazione in ogni comparto della Banca.