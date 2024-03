Mercoledì 28 febbraio sono stati inaugurati i nuovi locali della Filiale della BCC ravennate, forlivese e imolese di Cesena Oltresavio, in via G. Matteotti, 384. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Cesena Enzo Lattuca, don Walter Edgar Milandu e, per LA BCC, il Presidente Giuseppe Gambi, Tiziano Samorè (amministratore e Presidente Comitato Locale di Romagna Centro), Andrea Ferrini (amministratore), Marco Secci (Direttore Business), Marco Rossi (Direttore Retail), e Massimiliano Cosmas (Capo Area Territoriale Romagna Centro).

La Filiale è stata totalmente ristrutturata per renderla più funzionale e dotata di quattro uffici nuovi e di due casse automatiche. I lavori sono avvenuti nel rispetto della sostenibilità ambientale e rivolti alla riqualificazione energetica, con l’intento di consolidare lo stretto legame con il territorio, e in particolare con Cesena.