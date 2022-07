In occasione del Jova Beach Party, in programma l’8 e il 9 luglio, è stata emanata l’ordinanza che a Marina di Ravenna, arenile demaniale compreso, vieta la somministrazione, la vendita per asporto e il consumo all’aperto di ogni tipo di bevande e alimenti contenuti in lattine e bottiglie di vetro e altri contenitori atti ad offendere.

I divieti saranno in vigore dalle 12 dell’8 luglio alle 4 del 10 luglio.

Il divieto di vendita è rivolto agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali del settore alimentare (gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, ecc.) dei circoli privati, di stabilimenti balneari, di attività di commercio su area pubblica.

Sono esclusi dal divieto il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo negli spazi specificamente organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.

È vietato altresì l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili.