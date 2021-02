“Le iniziative per celebrare la ricorrenza, quest’anno non potranno svolgersi nelle sezioni con le consuete modalità di incontri celebrativi e conviviali.

Per questo come PRI abbiamo invitato le sezioni ad illuminare le loro facciate e creare brevi momenti di ritrovo all’esterno dove, in forma statica e rispettando distanze, si possano essere riprese per pochi minuti in modo da dare un segnale di presenza che ricordi i valori irrinunciabili di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza che furono alla base di quella esperienza anticipatrice e che solo la Repubblica può garantire. Lo stesso abbiamo chiesto di fare anche ad altre realtà repubblicane deI Paese.

I tanti video , girati anche in luoghi simbolo che ricordano il Risorginento e in particolare la Repubblica di Mazzini, Saffi e Armellini, verranno poi combinati per costituire una testimonianza e un simbolico messaggio che, coi lumini a rischiarare le tenebre, rappresentano un segno di speranza in questo anno segnato dalle difficoltà e dai lutti della pandemia.”

Eugenio Fusignani

Segretario Prv.le PRI Ravenna