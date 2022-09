Si è svolta questa mattina presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni” di Ravenna la breve cerimonia di consegna delle borse di studio (buoni acquisto di materiale sportivo) per 10 studenti individuati come meritevoli nei corsi ad indirizzo sportivo dello stesso “Ginanni” e del Liceo Scientifico “Oriani”. Divertente il clima creato con il sostegno dei compagni di scuola dei premiati, schierati fra il pubblico.

L’iniziativa, promossa da JOB AROUND THE SPORT si è inserita nel quadro di un’offerta di servizi informativi supplementari ai due programmi scolastici, tesi a illustrare professionalità e funzionalità richieste dal mondo sportivo a corredo dell’attività agonistica degli atleti.

Sono intervenuti Oggioni Silvana (Alma Sport Service) e le Dirigenti dei due istituti scolastici: Prof.ssa Valentini del Liceo Oriani e Prof.ssa Labidonisia del Ginanni.

I ragazzi premiati sono:

ITC GINANNI – Pazzaglia Caterina, Baldrati Asia, Morini Ilaria, Vernocchi Sara e Ballardini Elena

LICEO SCIENTIFICO ORIANI – Catalani Asia, Pellegrini Sofia, Brandolini Edoardo, Morellato Giulia e Tumidei Alice

Il progetto “Job Around the Sport” riprenderà nelle prossime settimane con l’organizzazione di incontri e lezioni con testimonial del mondo sportivo e con il lancio di una pubblicazione in cui saranno gli studenti stessi ad essere protagonisti dei contenuti.