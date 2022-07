La quinta edizione del Torneo di racchettoni #IOPOSSO si è tenuta al Bagno Corallo di Marina di Ravenna domenica 3 luglio con grande successo di partecipazione. Una gara di solidarietà a sostegno delle donne vittime di maltrattamenti, con l’ambizione di aiutare anche a sensibilizzare quante più persone possibile al tema della violenza di genere.

Ottanta i partecipanti che hanno contribuito a raggiungere un ricavato di 2.000 euro, interamente devoluto a Linea Rosa ODV.

“Siamo state molto soddisfatte: l’organizzazione è stata impeccabile e la partecipazione davvero sentita. Una dimostrazione di un appoggio vera e concreta al lavoro quotidiano di Linea Rosa. Inoltre, il fatto che la metà degli iscritti fossero uomini ci rende ancora più felici, perché il cambiamento culturale necessario per vincere la nostra battaglia contro la violenza di genere può avvenire solo con la collaborazione di tutte e tutti”, dichiara la presidente del Centro Antiviolenza Alessandra Bagnara.

Orgogliosa l’organizzatrice Rebecca Di Biase che sottolinea l’importanza della collaborazione dei titolari del Bagno Corallo, così come di Deka sport and passion, Fresco drink & tapas, BPER Banca e Gruppo Destauto concessionaria Renault, Nissan e Dacia, non dimenticando di ringraziare anche tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’evento (Asi, Mega srl eventi e comunicazione, Ottica Gianni Greco, Zurich Agenzia Hub, Gala Cosmetici, Colas Vigilanza, Daikin di Dadi Emiliano, R&D Moto concessionario Honda, Inkiostro Libero, Artes Impianti, Rosetti la Bottega della Frutta, IRCA di Lugo, Pizzeria Futura, Associazione 8 marzo), oltre ai fisioterapisti Andrea e Luca.