All’Istituto Alberghiero di Riolo Terme sono state installate in ogni classe e in ogni sede leDigitali Board. Ma cosa sono? Si tratta di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive.

L’installazione è stata resa possibile dal PON, Programma Operativo Nazionale (PON) delMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei, che aveva una durata settennale, dal 2014 al 2020, ed é stato prolungato per l’emergenza Covid.

Sicuramente per l’Istituto si tratta di un miglioramento non da poco ed é necessario un ringraziamento alla prof. Sabina Urgias e al tecnico Gianni Tarroni, che hanno reso possibile la partecipazione al progetto e la successiva installazione. Queste le parole della prof.ssa Urgias:”Sono molto contenta e soddisfatta della realizzazione del progetto. Il digitale è ormai parte fondamentale della vita dei nostri studenti e anche di noi docenti: non dimentichiamo infatti che é stato certificato come quarta competenza di base, assieme al saper leggere, scrivere e alle competenze matematiche.”

A breve sarà anche programmato un corso di aggiornamento per tutto il corpo docente, che permetterà di sfruttare al meglio tutte le possibilità delle Digital Board.

La trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione avvicina ancora di più il nostroIstituto ad un’idea di scuola 2.0!