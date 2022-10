Iniziate nel pomeriggio le feste di Halloween in tutta la provincia di Ravenna. Il pomeriggio dedicato ai bambini. La sera le grandi feste a tema, nei locali, in collina, per le vie dei borghi. A Ravenna la grande festa di Halloween in centro, proposta dal Comitato Spasso in Ravenna e dall’Amministrazione Comunale, in accordo con esercenti e associazioni di categoria: animazioni, spettacoli, travestimenti, caramelle e una caccia al tesoro