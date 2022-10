Cacciatore trovato morto a Castel Bolognese: attesa per l’autopsia

C’è incredulità nelle parole e negli occhi di tutti coloro che in queste ore sono venuti a conoscenza della morte di Felice Orlando. Colleghi di lavoro e amici nella giornata del 31 ottobre hanno portato le rispettive condoglianze alla famiglia. Felice Orlando viene ricordato come una persona dalla battuta pronta, cordiale e disponibile. Difficile capacitarsi di quello che è accaduto. Nel frattempo i carabinieri hanno sentito alcune persone e i vicini di casa nella zona fra via Barignano e via Pignattina, subito a valle del Mulino Scodellino.