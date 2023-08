“Serve un intervento “sul ponte presente sulla SP5 che collega le Frazioni di San Pancrazio e Ragone (Ravenna)” per limitare i disagi alla popolazione quando a ottobre resterà chiuso per lavori.

Lo chiede alla giunta il consigliere Andrea Liverani (Lega) in un’interrogazione nella quale vuole sapere “perché non si sia pensato di installare, per la durata dei lavori, un ponte Bailey, garantendo così minori disagi alla popolazione e alle aziende”.

Il ponte sul fiume Montone collega la due frazioni – un totale di 2.100 abitanti – e quella di San Pancrazio, “essendo di una grandezza maggiore e con numerosi servizi ed aziende, è frequentata dai cittadini delle frazioni limitrofe”. La chiusura dovuta ai lavori di ottobre, prosegue il consigliere, causerà “numerosi disagi alla popolazione, oltre a minori introiti per aziende e commercianti”. Andrea Liverani conclude mettendo in evidenza che sarà realizzata una passerella provvisoria che, però, potranno utilizzare soltanto “i lavoratori addetti al rifacimento del ponte e non l’intera popolazione”.