Sono iniziati in vari circoli della provincia i congressi nei circoli del PD per l’elezione del nuovo segretario provinciale, regionale e per i segretari comunali del partito.

Si sono già svolti i congressi a Cervia, Russi, Alfonsine e altre località, nelle prossime settimane anche a Ravenna molte sono le date fissate tra le quali il 4 dicembre al Circolo D’Attorre.

Il candidato unico alla segreteria provinciale è Alessandro Barattoni, segretario uscente, eletto per la prima volta nel 2017.

Barattoni ha presentato le sua mozione congressuale che si fonda su tre parole chiave: rappresentanza, militanza e solidarietà.

“Il lavoro fatto in questi anni – dice nel suo documento – seppur importante, non basta: dobbiamo esserne consci e attenti sia per il risultato ancora troppo alto del partito del non voto, della sua base sociale fatta di persone che hanno smesso di credere che la politica possa contribuire a un miglioramento della qualità della vita sia perché il compito storico di un partito progressista e riformista quale è il Partito Democratico, ci impone di mettere sempre in discussione noi stessi e il nostro operato, di non accontentarci della gestione dell’esistente: solo così avremo la forza necessaria per affrontare ed interpretare le sfide dell’oggi e del domani.

Nelle serate fatte finora abbiamo approfondito e analizzato le tematiche centrali che vorremmo caratterizzassero sempre di più l’identità del nostro partito: salute, lavoro e transizione ambientale per questo invito elettori e simpatizzanti a partecipare ai congressi che fino al 12 saranno organizzati in tutti i circoli della provincia.”

Nei prossimi giorni si svolgeranno altri congressi del territorio fino alla metà del mese e poi il 20 dicembre si terrà l’assemblea provinciale che ratificherà l’elezione del segretario.

Tutte le date sul sito www.pdravenna.it