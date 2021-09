Nuovo incidente al crossodromo di Monte Coralli, a Tebano, dove nella mattinata di sabato è intervenuto il 118 per soccorrere un motociclista rimasto gravemente ferito. Nel circuito fra le colline di Faenza erano in corso alcuni allenamenti riservati a piloti con licenze FMI e UISP. Dopo la richiesta di aiuto alla centrale operativa poco dopo le 12, il personale di soccorso è arrivato in pista con l’elimedica decollata da Ravenna e l’ambulanza di supporto. L’infortunato è stato dapprima stabilizzato per poi essere trasportato a bordo dell’elicottero che lo ha trasferito al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena.