Mercoledì 18 dicembre alle 16 all’ Informagiovani di Ravenna, ubicato a palazzo Rasponi, con ingresso da via Luca Longhi 9, nell’ambito del ciclo di incontri “Should I stay or should I go”, si terrà un gruppo di orientamento riguardante le novità sull’Erasmus plus, affrontando in particolare le opportunità offerte dalla nuova iniziativa dell’Unione Europea e cioè il Corpo Europeo di Solidarietà (ESC).

Interverranno gli esperti dello stesso Informagiovani.

Per iscriversi collegarsi a https://bit.ly/2LRqbrD

I gruppi di orientamento dell’Informagiovani Ravenna “Should I Stay or Should I go?” sono incentrati sulla mobilità all’estero e sulle opportunità offerte dai programmi internazionali.

Sono gratuiti.