Marta Farolfi, eletta al Senato alle ultime consultazioni elettorali, appena terminate le formalità di insediamento in Parlamento, ha avviato una serie di incontri istituzionali sul territorio ravennate.

L’iniziativa non poteva che partire dal prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, sia per il ruolo che ricopre che per la dedizione e la passione con le quali assolve l’Alto Incarico.

Il prefetto De Rosa e la senatrice Farolfi si sono soffermati su alcuni temi di grande attualità. Come il recente via libera al progetto per il rigassificatore, votato all’unanimità dal Consiglio comunale di Ravenna.

“Il prefetto De Rosa dimostra di essere molto attento alle dinamiche dell’economia e questo rappresenta una garanzia per il territorio. Siamo in un momento particolare, difficile, con risvolti sociali veramente preoccupanti. Anche per questo, nel ringraziare il prefetto per la cortesia di avermi ricevuta, ho sottolineato come si debba percorrere ogni strada affinchè le popolazioni che si sono dimostrate sensibili verso l’emergenza nazionale per superare la crisi energetica, come i cittadini di Ravenna e Piombino, possano godere di specifici ristori. Ho anche parlato con i colleghi di Fratelli d’Italia: se ci sono normative che escludono i ristori per la presenza di rigassificatori, queste andranno modificate nel più breve tempo possibile. Non può esistere che chi si mette al servizio del Paese, debba subirne solo penalizzazioni”.

Nei prossimi giorni la senatrice Farolfi proseguirà negli incontri istituzionali, mentre lunedì sarà in Parlamento per i doveri di istituto e per occuparsi della tematica dei ristori.