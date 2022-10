Inizia con ottobre la nuova campagna associativa di FIAB Italia. Il tema di quest’anno vuole

trasmettere il messaggio che, oggi più che mai, scegliere la bicicletta è una vera soluzione

energetica e climatica. Il potenziale della bicicletta è enorme, sia per la grande sfida della crisi energetica, sia per la sfida epocale della crisi climatica.

Scegliere la bici è dunque l’invito di FIAB rivolto a chi ha cuore la salute delle persone e dell’ambiente e, in particolare, alle tantissime persone che in questi ultimi anni hanno ripreso o iniziato a spostarsi sulle due ruote, in città o nel tempo libero, e hanno così scoperto come la bicicletta sia, davvero, uno strumento accessibile a tutti, economico e sostenibile.

Sono aperte quindi le iscrizioni anche con FIAB Ravenna, che per questo ultimo consueto

appuntamento per la pedalata del sabato, prima della Ciclostorica “La Divina”, che si terrà tra Cervia e Ravenna nel week end dal 28 al 30 ottobre e che ci vedrà impegnati in una tre giorni ricca di eventi, propone una interessante cicloescursione in Emilia.

Nel nostro costante impegno di coniugare sport e conoscenza del territorio, sabato prossimo infatti saremo in escursione a Dozza, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”, piccolo comune a sud di Bologna e a pochi chilometri da Imola. Il paese ha una bellissima Rocca Sforzesca che si scorge già avvicinandosi al paese. Delle tante cose belle e interessanti di questo museo a cielo aperto, abbiamo scelto di dedicare la nostra uscita in modo particolare ai Murales che decorano il paese.

Lungo le vie principali si ammirano infatti vari dipinti realizzati lungo tutto il perimetro urbano da importanti artisti d’arte contemporanea.

Partiremo da Piazza San Francesco alle 8:30, all’arrivo ci soffermeremo per un pranzo al sacco e quindi, nel primo pomeriggio, visiteremo il borgo con una guida locale che ci parlerà della storia del paese e di come sono nati i murales che lo hanno reso famoso. Per il rientro sarà possibile tornare in bici (non è previsto l’accompagnamento) oppure rientrare in treno con i regionali che partono da Imola.