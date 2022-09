Incidente in circonvallazione: coinvolti quattro mezzi

Incidente sulla circonvallazione di Faenza, a metà strada fra la rotonda con via Forlivese e lo svincolo con via Carchidio, a qualche centinaio di metri da uno dei due nuovi autovelox, in funzione proprio dalla mattinata. Una carambola fra quattro veicoli con una dinamica ancora tutta da chiarire. L’impatto più violento è avvenuto fra una Volvo V80, che procedeva in direzione di Forlì, e una Fiat Panda, impegnata nel senso di marcia opposto. Un urto frontale avvenuto nella corsia di marcia verso Castel Bolognese; saranno gli agenti della Pollizia Locale della Romagna Faentina a dover stabilire cos’ha portato la Volvo ad oltrepassare la doppia linea continua.

Coinvolti nell’incidente anche un’altra Fiat Panda, colpita sul lato sinistro del paraurti posteriore, finita poi nel campo sulla destra della circonvallazione, e una moto, finita nella striscia verde che costeggia la circonvallazione sul lato dello svincolo di via Carchidio.

Tutte le persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale di Faenza con codici di media e lieve entità. Sul posto hanno operato tre ambulanze del 118. La Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie, è riuscita comunque a mantenere aperta la viabilità lungo la circonvallazione.