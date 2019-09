Dopo la relazione in consiglio comunale del 9 settembre scorso sul grande incendio al magazzino Lotras di via Deruta, a Faenza, Legambiente pone sul proprio sito internet alcune domande, pur apprezzando l’impegno da parte di tutti gli organi e enti coinvolti nel gestire l’emergenza. Domande riguardanti la dotazione tecnica di Arpae, considerata comunque non idonea, per le misurazioni dell’area e le analisi svolte dall’azienda sanitaria, ritenute riduttive