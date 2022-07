Un tratto della E45 è stato chiusa la traffico a causa di un incendio sviluppatosi lungo la scarpata. L’Anas informa che la E45 all’altezza del chilometro 244,400 in provincia di Ravenna, e per questo per tutti veicoli sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo per Mirabilandia.

“La chiusura si sia resa necessaria per consentire la gestione della viabilità in piena sicurezza. Il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo Standiana/Mirabilandia.”, spiega Anas.