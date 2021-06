Sabato 12 giugno è stato inaugurato all’Infermeria felina di Bizzuno il pannello illustrativo dedicato alla memoria di Giovanna Buscaroli, presidente dell’Enpa di Lugo dal 1994, scomparsa improvvisamente nel 2014. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il presidente dell’Enpa Elio Geminiani, la presidente della Consulta di Bizzuno Simonetta Zalambani e l’artista Laura Bubani che ha realizzato il pannello, oltre ad alcuni volontari e volontarie di Enpa. Nel corso della cerimonia i presenti hanno ricordato con commozione l’impegno e la dedizione di Giovanna Buscaroli per l’Enpa.

“L’esperienza dell’Infermeria felina e del canile a Bizzuno nascono per una volontà e una sensibilità che le Amministrazioni hanno voluto esprimere – ha spiegato il sindaco di Lugo Davide Ranalli -; un’occasione per valorizzare ancora una volta il rapporto tra uomo e animali, un legame caratterizzato da cura reciproca e sostegno. In questi anni stiamo affrontando alcune forti problematiche, come il fenomeno dell’abbandono degli animali e il randagismo su cui stiamo lavorando anche come Amministrazione comunale. Tutto questo però sarebbe impossibile se non ci fosse la grande umanità di tante volontarie e tanti volontari. Tra loro c’è sempre stata Giovanna Buscaroli che purtroppo ci ha lasciato improvvisamente alcuni anni fa. Di lei ricordo sempre la sua passione, la sua straordinaria espressione di umanità nell’aiutare gli altri. Subito dopo la sua scomparsa abbiamo voluto dedicarle il tratto di strada che conduce all’Infermeria felina; è stato un piccolo ma grande gesto di riconoscenza. Con questo nuovo pannello illustrativo poniamo un altro piccolo tassello per ricordare il suo esempio e la sua persona”.

“Dopo l’intitolazione della via nel 2015, – ricordano i volontari Enpa – il nostro impegno nel ricordare Giovanna prosegue con la realizzazione di questo pannello affisso su una parete della struttura. Per Giovanna l’infermeria felina rappresentava una seconda casa e così abbiamo pensato che questo gesto potesse avere un grande valore simbolico. Giovanna Buscaroli è stata una persona caparbia, tenace, dotata di grande empatia. È stata una combattente che attraverso le sue battaglie ha sensibilizzato all’amore e al rispetto per gli animali. Questo pannello è un modo per noi volontari di esprimerle eterna gratitudine”.

Simonetta Zalambani, presidente della Consulta di Bizzuno spiega che “in questa opera vengono messi in evidenza il tema del benessere animale come valore del territorio e l’importanza della cura reciproca tra animali e persone. L’artista Laura Bubani ha voluto inoltre contestualizzare l’opera nel territorio inserendo uno scorcio del ponte di Bizzuno sul canale dei mulini, anche a simboleggiare il valore del collegamento e interscambio, come fenomeno di sviluppo sostenibile. Auspichiamo che tante persone vengano a Bizzuno per adottare i gatti ospitati dall’infermeria felina e sostengano i volontari di Enpa”.